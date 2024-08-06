Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Черном море сейчас находится одна российская подлодка, фото:

В Черном море россияне провели ротацию подводных лодок — ВМС

6 авг 2024, 23:06
999

У Чорному морі станом на зараз зафіксований лише один російський підводний човен.


.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Що стосується Чорного моря, то там відбулася ротація, — зазначив Плетенчук. — Підводний човен, який раніше перебував у акваторії Чорного моря, повернувся у пункт базування у Новоросійськ і його замінив аналогічний підводний човен, того самого проекту — 636-го, і він зараз перебуває на чергуванні.

Тобто, в акваторії Чорного моря залишається один такий підводний човен, — додав він. — Він там більше перебуває на бойовому чергуванні, ніж з метою застосування, це зараз відбувається вкрай рідко і, як ми бачимо, вкрай невдало.

Він зазначив, що з акваторії Азовського моря наразі не спостерігається ніяких загроз, оскільки після кількох вдалих уражень у цьому регіоні — зокрема складу дронів у Єйську та парому в порту «Кавказ» — ворог «зробив відповідні висновки і в результаті покинув акваторію в принципі».

Тому Азов зараз фактично від російських загарбників звільнено, можна так сказати — якщо брати корабельну складову. На жаль узбережжя залишається в окупації, — наголосив Плетенчук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров