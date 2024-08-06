У Чорному морі наразі перебуває один російський підводний човен

https://racurs.ua/ua/n198052-u-chornomu-mori-rosiyany-provely-rotaciu-pidvodnyh-chovniv-vms.html

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У Чорному морі станом на зараз зафіксований лише один російський підводний човен.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Що стосується Чорного моря, то там відбулася ротація, — зазначив Плетенчук. — Підводний човен, який раніше перебував у акваторії Чорного моря, повернувся у пункт базування у Новоросійськ і його замінив аналогічний підводний човен, того самого проекту — 636-го, і він зараз перебуває на чергуванні.

Тобто, в акваторії Чорного моря залишається один такий підводний човен, — додав він. — Він там більше перебуває на бойовому чергуванні, ніж з метою застосування, це зараз відбувається вкрай рідко і, як ми бачимо, вкрай невдало.

Він зазначив, що з акваторії Азовського моря наразі не спостерігається ніяких загроз, оскільки після кількох вдалих уражень у цьому регіоні — зокрема складу дронів у Єйську та парому в порту «Кавказ» — ворог «зробив відповідні висновки і в результаті покинув акваторію в принципі».