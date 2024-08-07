Бои в российской Судже - военкоры пишут об эвакуации города и стрельбе

https://racurs.ua/n198054-boi-v-rossiyskoy-sudje-voenkory-pishut-ob-evakuacii-goroda-i-strelbe-foto-video.html

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У Курській області рф 6 серпня тривали бої у прикордонні з Україною.

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Міноборони рф спочатку заявило, що «українська ДРГ відступила на свою територію» після нібито спроби прорватися Курської області, а сили рф б’ють по Сумщині. В Сумській ОВА звітували про збиття над областю зокрема, російського гелікоптера.

Вже згодом російське відомство видалило інформацію про «відступ», а влада регіону заявляла, що ситуація на кордоні залишається напруженою, але «контрольованою».

Також з’явилися відео допитів військовослужбовців рф, які кажуть, що були взяті в полон в Курській області. Низка російських телеграм-каналів ідентифікувала деяких з них, але офіційно влада рф не заявляла про це.

У соцмережах також розповсюджували відео нібито сьогоднішніх атак. Жодного матеріалу з українськими військовими там не було.

Причетність України до цих подій член комітету ВР з питань нацбезпеки Веніславський в етері Радіо Свобода не підтвердив і не спростував. Також джерела видання NV в ГУР відмовились коментувати тему «прориву».

Російські воєнкори пишуть, що росіяни втратили контроль над щонайменше чотирма населеними пунктами прикордоння.

Населення міста Суджа майже повністю евакуйоване, в районі ведуться обстріли, сили рф намагаються не підпустити невідомі поки сили до міста.

Декілька БпЛА атакували Воронезьку область; в Курській БпЛА в повітрі постійно.