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Украинские разведчики провели удачную операцию в Черном море, а именно на Тендровской косе

Украинские разведчики провели удачную операцию на Тендровской косе в Черном море (ВИДЕО)

7 авг 2024, 09:14
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Українські розвідники провели вдалу операцію у Чорному морі, а саме на Тендрівській косі.


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Реалізували операцію 6 серпня у північній частині Чорного моря спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру ГУР МО України.

Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу.

Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває.

Источник: Ракурс


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