Українські розвідники провели вдалу операцію на Тендрівській косі у Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n198055-ukrayinski-rozvidnyky-provely-vdalu-operaciu-na-tendrivskiy-kosi-u-chornomu-mori.html

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Українські розвідники провели вдалу операцію у Чорному морі, а саме на Тендрівській косі.

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Реалізували операцію 6 серпня у північній частині Чорного моря спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру ГУР МО України.

Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу.

Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває.