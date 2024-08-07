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Ракурс
ПВО сбила в семи областях Украины все 30 «шахедов»

ПВО сбила в семи областях Украины все 30 «шахедов»

7 авг 2024, 10:04
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Повітряні сили повідомили, що у ніч на 7 серпня збила усі 30 запущених російськими нацистами «шахедів».


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Їх збили у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Про постраждалих внаслідок падіння уламків місцева влада не повідомляла. У Хмельницькій області збили чотири «шахеди», але пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств, повідомляла ОВА.

Влада повідомляла зранку про роботу ППО на Київщині, зафіксовано рух «шахедів». У низці областей була повітряна тривога.

Уночі російські ударні безпілотники долітали до Львівщини. Повідомлялося про рух безпілотників по всій Україні, у деяких містах було чутно вибухи.

Источник: Ракурс


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