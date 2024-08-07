ППО збила у семи областях України усі 30 «шахедів»

https://racurs.ua/ua/n198057-ppo-zbyla-u-semy-oblastyah-ukrayiny-usi-30-shahediv.html

Ракурс

Повітряні сили повідомили, що у ніч на 7 серпня збила усі 30 запущених російськими нацистами «шахедів».

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Їх збили у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Про постраждалих внаслідок падіння уламків місцева влада не повідомляла. У Хмельницькій області збили чотири «шахеди», але пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств, повідомляла ОВА.

Влада повідомляла зранку про роботу ППО на Київщині, зафіксовано рух «шахедів». У низці областей була повітряна тривога.