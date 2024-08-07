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Ракурс
Пленный россиянин, скриншот видео

Освобожденных в ходе обмена российских солдат снова отправляют на передовую (ВИДЕО)

7 авг 2024, 18:27
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Російських солдатів, яких звільняють в ході обміну полоненими, командування повторно відправляє на передову.


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Про це розповів військовослужбовець 108 дшп вс рф Євгеній Саматарьов, котрий знову потрапив у полон. Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що вперше у полон цей російський військовий потрапив кілька місяців тому й невдовзі його обміняли. Він нібито підлягав переведенню в тил, однак був відправлений на передову.

Вдруге його взяли в полон біля Малої Токмачки на Запоріжжі бійці 15-ої бригади НГУ «Кара-Даг».

Источник: Ракурс


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