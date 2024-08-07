Зеленский подписал закон о возобновлении военных в звании

Владимир Зеленский, фото: Офис Президента

https://racurs.ua/n198083-zelenskiy-podpisal-zakon-o-vozobnovlenii-voennyh-v-zvanii.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 3859-ІХ щодо поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану, який Верховна Рада ухвалила 16 липня.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба парламенту.

«Основна мета — поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обовʼязків та бойових завдань задля використання їхніх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду під час дії воєнного стану», — вказано в повідомленні.

У пояснювальній записці відповідного законопроекту зазначалося, що:

позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягали особи молодшого та старшого офіцерського складу, а також прапорщики (мічмани);

під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання та не були позбавлені або обмежені у волі, командири військових частин присвоюють військове звання солдат (матрос), оголошують службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначають на посади осіб рядового складу. Ці військовослужбовці продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації;

водночас з введенням воєнного стану допускається призначення офіцерів на вищі посади з нижчим рівнем військової освіти ніж той, якого вимагає паспорт військової посади. Насамперед це пов’язане з дефіцитом якісних кадрів офіцерського складу;

у той же час, ціла низка військовослужбовців, які самовіддано проходять службу у ЗСУ та інших військових формуваннях, мають певний рівень професійної компетентності, освіту, досвід проходження служби на різних видах посад та вмотивовані на звільнення України від російських окупантів, залишаються поза увагою внаслідок відсутності у чинному Дисциплінарному Статуті ЗСУ норми щодо порядку поновленні офіцерів у званні у разі скасування стягнення.