Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине.

https://racurs.ua/n198087-dva-nositelya-kalibrov-razmestila-rossiya-v-chernom-more-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 8 серпня, перебувають два ворожі кораблі. Вони є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Станом на ранок вчорашнього дня, 7 серпня, у Чорному морі перебував один носій «калібрів». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі наразі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, з яких один є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — п’ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 10 суден, з них два рухались з протоки Босфор.