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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине.

Два носителя «калибров» разместила россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)

8 авг 2024, 08:27
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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 8 серпня, перебувають два ворожі кораблі. Вони є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.


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Станом на ранок вчорашнього дня, 7 серпня, у Чорному морі перебував один носій «калібрів». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі наразі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, з яких один є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — п’ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 10 суден, з них два рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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