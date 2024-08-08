Александр Хижняк (справа), фото: НОК Украины

https://racurs.ua/n198088-ukrainskiy-bokser-hijnyak-poluchil-zolotuu-medal-olimpiady-2024.html

Ракурс

Українець Олександр Хижняк здобув золоту медаль Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг.

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Про це повідомляє видання «Суспільне Спорт».

Зазначається, що на шляху до фіналу Хижняк здобув три перемоги, зокрема в останньому бою здолав чинного олімпійського чемпіона — кубинця Арлена Лопеза, програвши перший раунд поєдинку.

У фіналі Хижняку протистояв чемпіон світу-2024 — казахстанець Нурбек Оралбай. Після двох раундів бою рахунок по очках від суддів був рівний, усе вирішив третій раунд, в якому судді одностайно віддали перевагу українському боксеру.

Для Хижняка це був другий фінал Олімпіади у кар'єрі. На Олімпійських іграх 2020 року в Токіо він був близьким до золотої медалі, але, ведучи за очками перед третім раундом, все ж програв фінальний матч сумнівним нокаутом.

У коментарі журналістам після здобуття золотої медалі Хижняк подякував усім причетним допомогу у досягненні мети. Він зазначив, ця медаль була його головною метою після здобуття «срібла» на Олімпіаді в Токіо.

Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував, — наголосив Хижняк.

Він зауважив, що перемога на Олімпіаді відкриває нові можливості в кар'єрі.

Не можу сказати, чи це професійний бокс, чи продовжу шлях у любителях. Потрібен час. Я повернуся додому, проведу час зі своєю родиною, а вже потім ухвалю рішення, як би хотів далі продовжувати своє життя, — зазначив Хижняк.

Джерело: «Суспільне Спорт»