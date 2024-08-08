Бои в Курской области рф — что известно сейчас

https://racurs.ua/n198103-boi-v-kurskoy-oblasti-rf-chto-izvestno-seychas.html

Ракурс

У Міноборони рф 8 серпня уперше підтвердили смерті військових у Курській області та втрату кількох населених пунктів.

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Bloomberg пише, що це перший випадок після Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в росію.

Зона бойових дій розширилася до 430 кв. км, пишуть російські телеграм-канали. Над цією територією росіяни втратили контроль.

Також російські пабліки наголошують, що за добу прорвали оборонні укріплення в Курській області, на які витратили 15 млрд рублів.

Вокзали на станціях Суджа, Коренево, Псьол в селі Гирʼї Курської області тимчасово закриті для пасажирів, повідомляє Московська залізниця.

Бійці 80 ОДШБр та батальйону «Нахтіґаль» 14 окремого полку БПАК показали процес взяття російських полонених з угруповання прикриття кордону поблизу пункту пропуску «Суджа».

Стверджується, що в операції беруть участь українські військові. Офіційно військове командування ніяк не коментувало події в Суджі чи причетність українських сил.

Військовий аспект

Противник розпочав формування резервів для контрудару під Суджею, пише паблік «Николаевский Ванек». Помічено перекидання окремих підрозділів з Бєлгорода під курс, а також залучення загальновійськових піхотних та протитанкових резервів.

У піхоту також відправляють окремих представників обслуговуючого персоналу з аеродромів, окремих представників військ ППО тощо. Мета — у найкоротші терміни зібрати угруповання чисельністю близько 2 тис., не дати закріпитися та відбити назад те, що втрачено.

Також противник підтягує додаткові ракетні ресурси (у тому числі балістичні ракети) та снаряди, які нещодавно отримав із Північної Кореї.