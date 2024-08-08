Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Бундестаге не волнуются из-за того, что Украина зайдет на немецких танках в россию

В Бундестаге не волнуются из-за того, что Украина зайдет на немецких танках в россию

8 авг 2024, 17:01
999

В Бундестазі не бачать проблеми, якщо Україна зайде на німецьких танках в росію.


.

Про це заявив голова комітету Бундестагу з оборони Маркус Фабер, якого цитує waz.de.

З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, — пояснив Фабер

Він не бачить проблеми, якщо Україна використає надану Німеччиною зброю для просування на території Курської області рф. Це стосується й бойових танків Leopard 2.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров