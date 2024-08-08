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В Бундестазі не бачать проблеми, якщо Україна зайде на німецьких танках в росію
В Бундестазі не хвилюються за те, що Україна зайде на німецьких танках в росіюhttps://racurs.ua/ua/n198106-v-bundestazi-ne-hvyluutsya-za-te-scho-ukrayina-zayde-na-nimeckyh-tankah-v-rosiu.htmlРакурс
В Бундестазі не бачать проблеми, якщо Україна зайде на німецьких танках в росію.
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Про це заявив голова комітету Бундестагу з оборони Маркус Фабер, якого цитує waz.de.
З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, — пояснив Фабер
Він не бачить проблеми, якщо Україна використає надану Німеччиною зброю для просування на території Курської області рф. Це стосується й бойових танків Leopard 2.