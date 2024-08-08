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Ракурс
В Бундестазі не бачать проблеми, якщо Україна зайде на німецьких танках в росію

В Бундестазі не хвилюються за те, що Україна зайде на німецьких танках в росію

8 сер 2024, 17:01
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В Бундестазі не бачать проблеми, якщо Україна зайде на німецьких танках в росію.


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Про це заявив голова комітету Бундестагу з оборони Маркус Фабер, якого цитує waz.de.

З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, — пояснив Фабер

Він не бачить проблеми, якщо Україна використає надану Німеччиною зброю для просування на території Курської області рф. Це стосується й бойових танків Leopard 2.

Джерело: Ракурс


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