Это будет шок для Австрии и Словакии – Bloomberg о последствиях возможного прекращения транзита газа через "Суджу"

https://racurs.ua/n198108-eto-budet-shok-dlya-avstrii-i-slovakii-bloomberg-o-posledstviyah-vozmojnogo-prekrascheniya.html

Ракурс

Видання Bloomberg розповіло про наслідки можливого припинення транзиту газу через станцію «Суджа».

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Агентство пише, що станція «Суджа» — частина останнього маршруту російського газогону, що залишився, до Європи. Потоки газу через транзитний пункт поки що тривають.

Після кризи 2022 року Європа зробила все можливе, щоб відмовитися від російського трубопровідного газу, зокрема за рахунок збільшення імпорту зрідженого палива. Однак деякі країни, як і раніше, залежать від трубопровідних поставок, що робить їхню економіку вразливою перед раптовими перебоями.

За словами голови відділу європейського газу та глобального ЗПГ компанії Energy Aspects Ltd. Джеймса Уодделла, «при негайному припиненні потоку буде втрачено велику кількість постачань. Це призведе до скорочення запасів на кінець жовтня».

Якщо зиму ще можна пережити без небезпечного виснаження запасів, то поповнити їх до адекватного рівня в 2025 році буде дуже складно, — додав він.

Термін дії транзитної угоди між двома країнами закінчується наприкінці цього року, тому потоки мають припинитися. Але на знак того, що паливо залишається важливим для континенту, європейські чиновники проводять переговори, щоб спробувати продовжити постачання газу трубопроводом після закінчення терміну дії угоди, хоча неясно, звідки може взятися паливо для заміни.

Раптове та дострокове припинення постачання стане шоком для таких країн, як Словаччина та Австрія, які нині залежать від цих постачань, і у разі припинення постачання можуть зрости ціни на газ для компаній та споживачів.

Голландські місячні ф’ючерси, які є зразком для європейського газу, подорожчали більш ніж на 40% з початку квітня. Станом на 16.16 8 серпня в Амстердамі контракт торгувався на 2,7% вище, по 39,46 євро за мегават-годину.

«Ракурс» писав, що Україна наразі контролює газовимірювальну станцію на Курщині, яка забезпечує транзит російського газу до Європи. Про це нібито був коментар на умовах анонімності радника Зеленського для The Washington Post.

Деякі аналітики припустили, що метою Києва може бути припинення всіх поставок російського газу до Європи як важіль впливу.

Також видання пише, що українські офіційні особи висловили певну потребу терміново покращити свою військову позицію перед президентськими виборами в США в листопаді.