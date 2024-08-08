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россия должна чувствовать, что она сделала, - Зеленский намекнул на бои в Курской области

россия должна чувствовать, что она сделала, — Зеленский намекнул на бои в Курской области (ВИДЕО)

8 авг 2024, 19:12
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян натякнув на бої у Курській області.


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Глава держави повідомив, що 8 серпня отримав три доповіді головкома Олександра Сирського.

За його словами, це були «доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз».

Зеленський сказав, що «українці вміють досягати своїх цілей».

І це не ми вибрали досягати цілей у війні. росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час — за умов справедливого миру. І це буде, — заявив президент, але не підтвердив прямо, що у росію зайшли українські військові.

Источник: Ракурс


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