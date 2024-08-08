россия должна чувствовать, что она сделала, - Зеленский намекнул на бои в Курской области

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян натякнув на бої у Курській області.

.

Глава держави повідомив, що 8 серпня отримав три доповіді головкома Олександра Сирського.

За його словами, це були «доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз».

Зеленський сказав, що «українці вміють досягати своїх цілей».

І це не ми вибрали досягати цілей у війні. росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час — за умов справедливого миру. І це буде, — заявив президент, але не підтвердив прямо, що у росію зайшли українські військові.