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росія повинна відчувати, що нею зроблене, - Зеленський натякнув на бої у Курській області

росія повинна відчувати, що вона зробила, — Зеленський натякнув на бої у Курській області

8 сер 2024, 19:12
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян натякнув на бої у Курській області.


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Глава держави повідомив, що 8 серпня отримав три доповіді головкома Олександра Сирського.

За його словами, це були «доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз».

Зеленський сказав, що «українці вміють досягати своїх цілей».

І це не ми вибрали досягати цілей у війні. росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час — за умов справедливого миру. І це буде, — заявив президент, але не підтвердив прямо, що у росію зайшли українські військові.

Джерело: Ракурс


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