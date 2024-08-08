росія повинна відчувати, що нею зроблене, - Зеленський натякнув на бої у Курській області

https://racurs.ua/ua/n198111-rosiya-povynna-vidchuvaty-scho-neu-zroblene-zelenskyy-natyaknuv-na-boyi-u-kurskiy-oblasti.html

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян натякнув на бої у Курській області.

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Глава держави повідомив, що 8 серпня отримав три доповіді головкома Олександра Сирського.

За його словами, це були «доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз».

Зеленський сказав, що «українці вміють досягати своїх цілей».