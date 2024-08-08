Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує транзит російського газу

https://racurs.ua/ua/n198107-ukrayina-kontroluie-gazovymiruvalnu-stanciu-sudja-yaka-zabezpechuie-tranzyt-rosiyskogo-gazu.html

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Газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області, яка забезпечує транзит російського газу до Європи, наразі контролює Україна.

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Про це повідомила The Washington Post.

Газета нібито отримала про це коментар від анонімного радника Володимира Зеленського.

Видання також починає розмірковувати, які цілі має українська операція.

Припущення № 1: метою Києва може бути припинення всього постачання російського газу до Європи, як важіль впливу на європейських лідерів і опосередковано на путіна

Припущення № 2: спроба терміново покращити своє воєнне положення перед виборами президента Сполучених Штатів в листопаді.

Тим часом головком Олександр Сирський опублікував 8 серпня фото, яке підписав двозначно: «Працюю у вихідному районі».

Нардеп та волонтер Юрій Мисягін опублікував фото бійців одного з військових підрозділів у зоні бойових дій на території Курської області.

Нагадаємо, що у ніч на 6 серпня ЗСУ увійшли на територію росії в районі міста Суджа (населення близько п’яти тисяч осіб) Курської області. До вечора 7 серпня вони просунулися вглиб території, обходячи Суджу з двох напрямків — північно-східного і південно-східного. ЗСУ захопили прикордонний пропускний пункт і газовимірювальну станцію (розташована за декілька сотень метрів за ним), і взяли в полон близько 40 росіян.

Масштаби операції і чисельність українського угруповання невідомі. Російські провідні телеграм-канали й аналітики висувають кілька версій задуму операції. Найконсервативніша з них — ЗСУ планують скувати резерви російської групи військ «Север», яка діє на Харківському напрямку.

Видання «Бабель» показує, що відомо про операцію ЗСУ вдень 8 серпня з відкритих джерел — повідомлень осінтерів, російських провоєнних телеграм-каналів і телеграм-каналів населених пунктів Курської області. Ці дані з’являються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.