Трамп согласился на три тура дебатов с Харрис в сентябре

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Республіканець Дональд Трамп каже, що погодився на три президентських дебати у вересні. Він чекає відповіді від кампанії демократа Камали Гарріс.

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Ми домовилися з Fox про дату 4 вересня, ми домовилися з NBC… 10 вересня, і ми домовилися з ABC про 25 вересня, — сказав Трамп на пресконференції у Флориді, передає «Радіо Свобода».

Президент Джо Байден заявив 7 серпня, що не впевнений у мирній передачі влади в Сполучених Штатах, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп програє президентські вибори 5 листопада, повідомляє «Голос Америки».

Він має на увазі те, що говорить. Що ми не сприймаємо його серйозно. Він щиро каже про це — усі ці речі, що якщо ми програємо, буде кровопролиття, — сказав Байден в інтерв’ю CBS News, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що у США пройде мирна передача влади після голосування на виборах президента.

У березні цього року Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Огайо під час своєї передвиборчої кампанії, попередив про «криваву бійню», якщо він не виграє вибори. Тоді Трамп обговорював необхідність захистити автомобільну промисловість США від закордонної конкуренції.

Пізніше він заявив, що мав на увазі автомобільну промисловість, коли вживав цей термін.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.