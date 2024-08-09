ПВО сбила все «Шахеды», которые рф запускала по Украине ночью. Фото:

https://racurs.ua/n198122-pvo-sbila-vse-shahedy-kotorye-rf-zapuskala-po-ukraine-nochu.html

Ракурс

Українські оборонці збили всі ударні БпЛА, які росія запускала по Україні протягом цієї ночі

.

У ніч на 9 серпня окупанти атакували 27 ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені з району російського Приморсько-Ахтарська. Радіотехнічні війська ЗСУ виявили та супроводили ці ударні безпілотники. Про це Повітряні сили повідомили в Telegram.

У ході протиповітряного бою захисники неба збили всі російські «Шахеди». Були задіяні мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил.

Збивали дрони у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 8 серпня російські загарбники скинули на Сумську область рекордну кількість керованих авіабомб — 56. В ОВА заявили, що такої кількості ударів КАБами за добу регіон ще не зазнавав. Ворог бив по Шосткинському, Конотопському, Сумському і Охтирському районах.