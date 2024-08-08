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Ракурс
Росіяни активно застосовують керовані авіабомби, фото:

Рашисти за добу скинули рекордну кількість КАБів на Сумщину — ОВА

8 сер 2024, 15:23
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Російські загарбники за добу скинули рекордну кількість керованих авіабомб — 56.


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Про це сьогодні, 8 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала, — наголосив він.

Зазначається, що рашисти били по території чотирьох районів — Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського.

На жаль, наразі в нас є загиблі. По населеному пункту Могриця був нанесений авіаційний удар КАБами, унаслідок чого загинули 2 людини, серед них одна дитина, — зазначив Артюх.

Ворог вбив брата і сестру. Братові було 22 роки, а його меншій сестрі 6 років. Вони знаходились на подвір’ї в школі, яка була знищена авіаційним ударом, — додав він. — Крім того, наразі відомо про двох поранених жителів інших населених пунктів Сумського району.

Джерело: Ракурс


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