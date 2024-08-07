На Сумщині проведуть евакуацію у низці населених пунктів, фото: Travel to Ukraine

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На Сумщині у 23 населених пунктах п’яти громад Сумського району буде проведена обов’язкова евакуація населення.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Відповідне розпорядження підписав перед ефіром щодо впровадження обов’язкової евакуації у 23 населених пунктах п’яти громад Сумського району, — зазначив він. — В дію вступає з моменту підписання. Задачі поставлені, сили та засоби евакуаційні підготовлені.

За словами Артюха, йдеться про евакуацію близько 6 тис. людей, серед яких 425 дітей.

В першу чергу задача поставлена на евакуацію сімей з дітьми, — додав він.

Варто додати, що сьогодні, 7 серпня, у Сумах завершилася одна з найдовших повітряних тривог за час повномасштабної війни. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Закінчилась одна з найдовших повітряних тривог на Сумщині, яка тривала більше доби, — зазначив він. — Дякую нашим військовим, ППО за цілодобову роботу, а сумчанам — за стійкість!

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, українські війська зайшли на територію рф у прикордонній із Сумщиною Курській області. Російські інформаційні ресурси стверджують, що ЗСУ вже контролюють газовимірювальну станцію «Суджа», яка є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

Джерело: «РБК-Україна»