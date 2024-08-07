Через наступ у Курській області у путіна затремтів голос (ВІДЕО)

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Суджа»

https://racurs.ua/ua/n198070-cherez-nastup-u-kurskiy-oblasti-u-putina-zatremtiv-golos-video.html

Ракурс

Російські інформаційні ресурси стверджують, що ЗСУ вже контролюють газовимірювальну станцію «Суджа», яка є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

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Українські війська 6 серпня увійшли до Курської області та закріпилися у прикордонній зоні. За різними даними, на територію Курської області зайшли один або два батальйони ЗСУ. Українська та російська сторона зазнали втрат у техніці. За даними влади рф, постраждали місцеві жителі та російські військові. путін назвав масштабною провокацією бої у Курській області.

владімір путін 7 серпня вперше прокоментував ситуацію у Курській області, назвавши події там «масштабною провокацією» з боку України.

Раніше росія заявила, нібито українські бійці 22 бригади прорвали кордон у регіоні. Пізніше з’явились знімки з ураженою російською технікою, а в прикордонних населених пунктах росії почалася евакуація.

путін на нараді з урядом росії сказав, що Україна «проводить невибіркову стрілянину з різних видів зброї, у тому числі ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги».

Україна не коментує бойові дії у Курській області.

Генштаб ЗСУ у відповідь на прохання прокоментувати те, що відбувається під Суджею, напередодні заявив Українській службі Бі-бі-сі:

У нас поки немає інформації з цього приводу.

Військові пропагандисти рф повідомляють, що ЗСУ просунулися на кілька кілометрів у Курській області. Якщо вірити їхнім повідомленням, російські солдати ведуть запеклі бої, деякі практично в повному оточенні. Про це повідомив у Telegram близький до Міноборони рф канал «Рибар» (майже 1,2 мільйона передплатників):

За інформацією від наших джерел, українським формуванням таки вдалося закріпитися у прикордонній зоні, попри інтенсивні удари та атаки російських військ.

ЗСУ на ранок зайняли три населені пункти і просуваються до західного передмістя Суджі — села Гончарівка. Повідомляється, що там тривають бої.

Російські пабліки пишуть (інформація потребує підтвердження — «Ракурс»), що всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань. При цьому командування супротивника продовжує перекидати резерви на ділянку".

Ще більше солдатів, за даними каналу «Рибар», може бути залучено надалі:

Усього вздовж кордону командування ЗСУ зосередило до двох тисяч членів українських формувань.

Для чого наступ

Ярослав Трофімов, шеф-кореспондент Wall Street Journal з міжнародних справ та експерт з України, назвав це «найбільшим прикордонним наступом [ЗСУ] з початку війни».

Сьогоднішній день (7 серпня) покаже, чи це просто прикордонна сутичка, чи Україна насправді намагається зайняти значну територію росії, щоб зрештою обміняти її на окуповані українські землі, — вважає Трофімов.

Інші військові оглядачі дивляться на перспективи ЗСУ під Курськом зі скепсисом: це може бути спробою відволікаючого маневру з боку України, яка вже кілька місяців відступає на окремих ділянках фронту. Вони сумніваються, що наступ може мати успіх.

Близький до уряду український військовий експерт, який побажав залишитися невідомим, заявив BILD, що курський наступ — лише піар-кампанія української армії:

Йдеться про нелінійну та асиметричну війну.

Військові оглядачі BILD Філіп Піатов та Юліан Ріпке резюмують: за допомогою наступу на західний російський регіон Україна хоче змусити Москву переоцінити свої позиції у цій війні. Несподівано збройні сили рф повинні захищатися всередині росії. Від переорієнтації путіна на оборону кордонів Київ сподівається здобути стратегічні переваги.

Що там у російській глибинці?

Оперативний штаб у Курській області прийняв рішення про скасування масових заходів, повідомив в.о. глави регіону Олексій Смирнов.

Крім того, за його словами, із регіону за останню добу виїхали кілька тисяч людей.

Попри це, як розповіли «Верстці» жителі Курської області, влада регіону не організувала евакуацію з районів, де йдуть бої. Крім того, в місті Суджа немає зв’язку, а також води, електрики та газу.

Рішення про скасування масових заходів було прийнято на тлі бойових дій у регіоні, які тривають другу добу. За ніч над регіоном збили дві ракети та чотири українські безпілотники. Влада заявляла, що в регіоні постраждали 28 осіб. Також повідомлялося про те, що кількох строковиків взяли в полон.

Глава Укрпошти тим часом анонсує відкриття нового відділення в Суджі (Курська область) на місці колишнього відділення пошти росії.