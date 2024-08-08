Россияне активно применяют управляемые авиабомбы, фото:

https://racurs.ua/n198100-rashisty-za-sutki-sbrosili-rekordnoe-kolichestvo-kabov-na-sumschinu-ova.html

Ракурс

Російські загарбники за добу скинули рекордну кількість керованих авіабомб — 56.

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Про це сьогодні, 8 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала, — наголосив він.

Зазначається, що рашисти били по території чотирьох районів — Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського.

На жаль, наразі в нас є загиблі. По населеному пункту Могриця був нанесений авіаційний удар КАБами, унаслідок чого загинули 2 людини, серед них одна дитина, — зазначив Артюх.