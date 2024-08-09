Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому «Липецк». Фото: соцсети

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Удар по аеродрому «Липецьк» Липецької області рф підтвердило українське командування.

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Вночі 9 серпня Сили оборони України уразили склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. На цьому аеродромі базувалися російські літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31. Результати ураження ще уточнюються. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Українські ЗМІ посилаючись на джерела в спецслужбах заявили, що на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Також було завдано ударів по російських зенітних ракетних дивізіонах на окупованій території Донеччини. Били по трьох радарах противника: двох від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Після ударів три ворожі радари припинили роботу.

Зазначається, що професійно відпрацювали підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 9 серпня безпілотники атакували воєнний аеродром у Липецькій області рф. Вибухи гриміли настільки потужні, що місцева влада оголосила про евакуацію чотирьох сіл — Копцевих хуторів, Федорівки, Яковлівки й Тинківки, що розташовані поблизу аеродрому. Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, їх госпіталізували.