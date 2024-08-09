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Дрон СБУ поразил еще один российский военный вертолет. Фото:
Украинский FPV-дрон поразил еще один российский вертолет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198128-ukrainskiy-fpv-dron-porazil-esche-odin-rossiyskiy-vertolet-video.htmlРакурс
Український безпілотник знову уразив у повітрі російський військовий вертоліт.
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Бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли вдарити FPV-дроном по ще одному ворожому гвинтокрилу Мі-8. У хвостову частину повітряної машини влучив дрон із потужною осколковою бойовою частиною. Сталося це в Курській області. Про це волонтер Сергій Стерненко 9 серпня повідомив у Telegram.
Зазначається, що подальша доля Мі-8 невідома, бо він перестав працювати у вказаному районі.
Нагадаємо, 31 липня вперше у світі український дрон знищив у повітрі над Донецьком російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Весь екіпаж та пасажири були ліквідовані. Професійно відпрацювали співробітники Служби безпеки України.
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