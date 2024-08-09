Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрон СБУ уразив ще один російський військовий гелікоптер. Фото:
Український FPV-дрон уразив ще один російський гелікоптер (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198128-ukrayinskyy-fpv-dron-urazyv-sche-odyn-rosiyskyy-gelikopter-video.htmlРакурс
Український безпілотник знову уразив у повітрі російський військовий вертоліт.
.
Бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли вдарити FPV-дроном по ще одному ворожому гвинтокрилу Мі-8. У хвостову частину повітряної машини влучив дрон із потужною осколковою бойовою частиною. Сталося це в Курській області. Про це волонтер Сергій Стерненко 9 серпня повідомив у Telegram.
Зазначається, що подальша доля Мі-8 невідома, бо він перестав працювати у вказаному районі.
Нагадаємо, 31 липня вперше у світі український дрон знищив у повітрі над Донецьком російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Весь екіпаж та пасажири були ліквідовані. Професійно відпрацювали співробітники Служби безпеки України.