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Ракурс
Дрон СБУ уразив ще один російський військовий гелікоптер. Фото:

Український FPV-дрон уразив ще один російський гелікоптер (ВІДЕО)

9 сер 2024, 12:51
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Український безпілотник знову уразив у повітрі російський військовий вертоліт.


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Бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли вдарити FPV-дроном по ще одному ворожому гвинтокрилу Мі-8. У хвостову частину повітряної машини влучив дрон із потужною осколковою бойовою частиною. Сталося це в Курській області. Про це волонтер Сергій Стерненко 9 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що подальша доля Мі-8 невідома, бо він перестав працювати у вказаному районі.

Нагадаємо, 31 липня вперше у світі український дрон знищив у повітрі над Донецьком російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Весь екіпаж та пасажири були ліквідовані. Професійно відпрацювали співробітники Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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