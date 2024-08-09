Дрон СБУ уразив ще один російський військовий гелікоптер. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198128-ukrayinskyy-fpv-dron-urazyv-sche-odyn-rosiyskyy-gelikopter-video.html

Ракурс

Український безпілотник знову уразив у повітрі російський військовий вертоліт.

.

Бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли вдарити FPV-дроном по ще одному ворожому гвинтокрилу Мі-8. У хвостову частину повітряної машини влучив дрон із потужною осколковою бойовою частиною. Сталося це в Курській області. Про це волонтер Сергій Стерненко 9 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що подальша доля Мі-8 невідома, бо він перестав працювати у вказаному районі.

Нагадаємо, 31 липня вперше у світі український дрон знищив у повітрі над Донецьком російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Весь екіпаж та пасажири були ліквідовані. Професійно відпрацювали співробітники Служби безпеки України.