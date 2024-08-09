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Ракурс
Оккупанты обстреляли гипермаркет в Константиновке. Фото: соцсети

Оккупанты обстреляли гипермаркет в Константиновке — двое погибших и 17 раненых (ФОТО)

9 авг 2024, 13:20
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Російські війська у п’ятницю, 9 серпня, обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.


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Ворог бив по місті зі ствольної артилерії й влучив у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Попередньо відомо про щонайменше двох загиблих та 17 поранених. На місці воєнного злочину росіян працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу влада встановлює.

За інформацією з місцевих Телеграм-каналів та ЗМІ, сталося влучання в «Екомаркет», де постійно перебуває багато людей. На місці спалахнула велика пожежа. Кадри наслідків ударів вже опублікували в мережі.

Окупанти обстріляли гіпермаркет у Костянтинівці. Фото: соцмережі

Окупанти обстріляли гіпермаркет у Костянтинівці. Фото: соцмережі

Окупанти обстріляли гіпермаркет у Костянтинівці. Фото: соцмережі

Окупанти обстріляли гіпермаркет у Костянтинівці. Фото: соцмережі

Нагадаємо, вночі 9 серпня армія рф завдала удару по населених пунктах Куп’янського району. Реактивні артилерійські снаряди падали в житлових кварталах міста Куп’янськ та прилеглих сіл. Попередньо відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Источник: Ракурс


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