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Ракурс
Окупанти завдали ударів по Куп’янську. Фото: ДСНС

Окупанти завдали ударів по Куп’янську, є постраждалі (ФОТО)

9 сер 2024, 10:19
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Харківська область знову перебувала під обстрілами російської армії.


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Вночі 9 серпня ворог завдав удару по населених пунктах Куп’янського району. Реактивні артилерійські снаряди падали в житлових кварталах міста Куп’янськ та прилеглих сіл. Попередньо відомо, що постраждали щонайменше троє осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що також внаслідок ворожих артударів пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними обстрілами.

Окупанти завдали ударів по Куп’янську. Фото: ДСНС

Окупанти завдали ударів по Куп’янську. Фото: ДСНС

Окупанти завдали ударів по Куп’янську. Фото: ДСНС

Окупанти завдали ударів по Куп’янську. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 серпня російські загарбники завдали артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу на території місцевої лікарні загинув 50-річний чоловік. Також була пошкоджена будівля медзакладу, гаражі, авто та лінія електропередач.

Джерело: Ракурс


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