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Оккупанты нанесли удары по Купянску. Фото: ГСЧС
Оккупанты нанесли удары по Купянску, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n198123-okkupanty-nanesli-udary-po-kupyansku-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Харківська область знову перебувала під обстрілами російської армії.
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Вночі 9 серпня ворог завдав удару по населених пунктах Куп’янського району. Реактивні артилерійські снаряди падали в житлових кварталах міста Куп’янськ та прилеглих сіл. Попередньо відомо, що постраждали щонайменше троє осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Зазначається, що також внаслідок ворожих артударів пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними обстрілами.
Нагадаємо, 8 серпня російські загарбники завдали артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу на території місцевої лікарні загинув 50-річний чоловік. Також була пошкоджена будівля медзакладу, гаражі, авто та лінія електропередач.
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