Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

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Російські загарбники завдали артилерійського удару по території лікарні у Нікополі.

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Про це сьогодні, 08 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік.

Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося, — зазначив Лисак.

Також через обстріл пошкоджена будівля лікарні, гаражі, авто та лінія електропередач.