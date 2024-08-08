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Ракурс
Последствия российского обстрела Никополя, фото: Сергей Лысак

Рашисты ударили по территории больницы в Никополе — погиб человек (ФОТО)

8 авг 2024, 13:53
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Російські загарбники завдали артилерійського удару по території лікарні у Нікополі.


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Про це сьогодні, 08 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік.

Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося, — зазначив Лисак.

Також через обстріл пошкоджена будівля лікарні, гаражі, авто та лінія електропередач.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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