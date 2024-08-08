Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара, фото: ГСЧС
Рашисты прицельно ударили по подразделению ГСЧС в Никополе (ФОТО)https://racurs.ua/n198091-rashisty-pricelno-udarili-po-podrazdeleniu-gschs-v-nikopole-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вранці прицільно завдали удару безпілотником по території підрозділу ДСНС у Нікополі.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару:
- вибито вікна пожежного депо;
- пошкоджено техніку рятувальників.
На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав, — наголошують у відомстві.
Загрузка...