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Ракурс
Последствия российского удара, фото: ГСЧС

Рашисты прицельно ударили по подразделению ГСЧС в Никополе (ФОТО)

8 авг 2024, 10:38
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Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вранці прицільно завдали удару безпілотником по території підрозділу ДСНС у Нікополі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару:

  • вибито вікна пожежного депо;
  • пошкоджено техніку рятувальників.

На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав, — наголошують у відомстві.

Наслідки російського удару, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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