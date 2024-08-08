Последствия российского удара, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198091-rashisty-pricelno-udarili-po-podrazdeleniu-gschs-v-nikopole-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вранці прицільно завдали удару безпілотником по території підрозділу ДСНС у Нікополі.

.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару:

вибито вікна пожежного депо;

пошкоджено техніку рятувальників.