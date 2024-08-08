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Ракурс
Наслідки російського удару, фото: ДСНС

Рашисти прицільно вдарили по підрозділу ДСНС у Нікополі (ФОТО)

8 сер 2024, 10:38
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Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вранці прицільно завдали удару безпілотником по території підрозділу ДСНС у Нікополі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару:

  • вибито вікна пожежного депо;
  • пошкоджено техніку рятувальників.

На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав, — наголошують у відомстві.

Наслідки російського удару, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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