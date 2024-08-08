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Наслідки російського удару, фото: ДСНС
Рашисти прицільно вдарили по підрозділу ДСНС у Нікополі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198091-rashysty-prycilno-vdaryly-po-pidrozdilu-dsns-u-nikopol-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, вранці прицільно завдали удару безпілотником по території підрозділу ДСНС у Нікополі.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару:
- вибито вікна пожежного депо;
- пошкоджено техніку рятувальників.
На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав, — наголошують у відомстві.