Армия рф готовится к новым штурмам в Волчанске. Фото:

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Окупанти готуються до штурмів у районі агрегатного заводу та багатоповерхової забудови у Вовчанську на півночі Харківщини.

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Однак за останню добу на Харківському напрямку ситуація не змінилася. Росіяни продовжують спроби просунутися у бік позицій українських Сил оборони. Для нових атак противник залучив додатковий особовий склад загону «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії та провів заходи логістичного забезпечення. Про це оперативно-тактичне угруповання «Харків» 9 серпня повідомило у Telegram.

Також зафіксовано, що росіяни мінували місцевість поблизу населеного пункту Глибоке.

Українські військові наголосили, що в підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту росія, які задіяні на Харківському напрямку, відмічається низький морально-психічний стан.

Нагадаємо, днями аналітики проекту DeepState інформували, що росіяни продовжують просуватися у місті Нью-Йорк у Донецькій області. Експерти наголошують на погіршенні тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі.