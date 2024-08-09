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Отключать электроэнергию 10 августа не планируют, фото:

Отключений электроэнергии на 10 августа не прогнозируют — Укрэнерго

9 авг 2024, 17:04
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В Україні на завтра, 10 серпня, відключення електроенергії не прогнозуються.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 10 СЕРПНЯ, відключення застосовуватись не будуть, — вказано в повідомленні.

Водночас у компанії закликають за можливості використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — час, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Варто додати, що вчора, 8 серпня, «Укренерго» оголошувало про застосування обмежень споживання для промисловості та бізнесу в період з 17.00 до 22.00. Це пояснювалося зростанням споживання електроенергії в України через підвищення температури повітря до +30° С на півдні та сході країни.

Источник: Ракурс


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