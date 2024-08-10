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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: ukr.media

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

10 авг 2024, 08:26
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У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 10 серпня, перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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