Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n198150-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 10 серпня, перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.