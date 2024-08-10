Прогноз по новым отключениям света сделали в Минэнерго. Фото:

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Повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не очікуються.

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Електроенергію не відключатимуть, навіть попри серйозну спеку. Вимикати світло можуть почати, якщо російська федерація знову почне атакувати українську енергетику. Про це заступник міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону.

Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде. Але треба пам’ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему, — зазначила чиновниця.

Заступниця глави Міненерго заявила, що ситуація в українській енергосистемі значно стабілізувалася. Цьому допомогло завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики заявляли, що під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, і за це їх притягнуть до відповідальності.

Навесні російські загарбники завдали значних пошкоджень українській енергетиці, зруйнувавши великі ТЕЦ та ТЕС та вивівши з ладу Дніпровську ГЕС. Це призвело до масштабних відключень світла в Україні.