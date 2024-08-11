Харрис опережает Трампа в трех «шатких» штатах

https://racurs.ua/n198181-harris-operejaet-trampa-v-treh-shatkih-shtatah.html

Ракурс

Віце-президентка та кандидатка від демократів Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у «хитких» Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині.

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Це засвідчило опитування New York Times/Siena College.

Рейтинг прихильності до Трампа зріс до 46% у трьох штатах. І цього було б достатньо проти Джо Байдена, чий рейтинг на початку липня впав до 30%. Але наразі цього недостатньо проти Гарріс.

Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти серед тих, хто може проголосувати. Це значний зсув у порівнянні з попередніми опитуваннями. Вступ Гарріс у перегони перевернув основу цих виборів. Досі основна динаміка перегонів визначалася непопулярністю Джо Байдена. Це заважало демократам застосовувати свою звичну стратегію проти Трампа. Мільйони виборців були поставлені перед болісним вибором між двома кандидатами, які їм не подобалися, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у штабі Трампа заявили, що хакери зламали їхню пошту. Посилаючись на звіт Microsoft, команда припускає, що до цього причетний іранський уряд.

Раніше виданню Politico анонімний акаунт надіслав внутрішні листування кампанії, зокрема звіт про «вразливі місця» сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, якого Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Іранці знають, що президент Трамп зупинить їхнє правління терору так само як він зробив це в перші чотири роки свого перебування в Білому домі. Будь-які ЗМІ або новинні агентства, які передруковують документи або внутрішні комунікації, виконують волю ворогів Америки та роблять саме те, що вони хочуть, — заявив речник кампанії Трампа Стівена Чунга.

На звинувачення постійне представництво Ірану при ООН відповіло, що не має жодних мотивів втручатися у президентські вибори у США.

Що далі на виборах?

Кандидат від республіканців Трамп та кандидатка від демократів Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC 10 вересня.

Трамп під час виступу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді сказав, що «з нетерпінням» чекає на дебати з віцепрезиденткою, і що домовився про майбутні дати дебатів з Fox News 4 вересня, з ABC 10 вересня і з NBC 25 вересня. Він додав, що уточнюються «дрібні деталі».

Своєю чергою Гарріс, яка раніше погодилася на дебати на ABC, підтвердила свою участь і сказала, що обговорить подальші дебати.