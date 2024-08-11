Вторая с начала августа атака дронов на Киев - детали

https://racurs.ua/n198182-vtoraya-s-nachala-avgusta-ataka-dronov-na-kiev-detali.html

Ракурс

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко оприлюднив подробиці нічної атаки на Київ вже другий за серпень.

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Ця ніч почалася із запуску балістичних ракет у напрямку Києва, — написав Попко в телеграм-каналі КДВА. — Як і в попередній раз, шість днів тому, повітряні цілі (на зразок Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняв передмістя.

На той момент уже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БПЛА типу Shahed. Близько десятка з них після складних маневрів намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України".

Раніше служба з надзвичайних ситуацій України повідомила про те, що рятувальники витягли з-під завалів приватного будинку в Броварському районі під Києвом тіла 35-річного чоловіка та його чотирирічного сина. На будинку впали уламки ракети. Ще троє людей, у тому числі 13-річна дівчина, були поранені.