Ракетна атака забрала життя батька та сина на Київщині

Ракетна атака забрала життя чоловіка та дитини на Київщині

https://racurs.ua/ua/n198178-raketna-ataka-zabrala-jyttya-batka-ta-syna-na-kyyivschyni.html

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На Київщині внаслідок ракетної атаки загинули чоловік та дитина, ще троє поранено.

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У ДСНС повідомили, що троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

В різних регіонах України увечері 10 серпня та вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики та «шахедів».

Уночі на Рівненщині працювала ППО. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури не зафіксовано, люди не постраждали, повідомляє ОВА.