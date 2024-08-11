Наступ на Курську область триває. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів, що за останню добу успіхи ЗСУ (офіційно українське командування зберігає режим тиші) були не менш вражаючими.

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Ворог не може ані зупинити, ані відкинути наші сили. Наші воїни постійно працюють по резервах окупантів — відстежують, завдають ураження, не дають розгортатися. Обмінний фонд поповнюється й далі. Реальність така, що наше просування триває. Складно, важко, так. Але ворог призупинити навіть не може. Поки вікно можливостей відкрито наскрізь — цим потрібно користуватися. Буде ще багато цікавого. Окупанти тільки починають здогадуватися, що їх очікує, — написав Мирошников у Телеграм.

РосЗМІ пишуть, що залишки росіян в Суджі потрапили в оточення. Крім того, московити очікують, що сьогодні Україна розвиватиме наступ на Курщині.

Передові підрозділи угруповання «добрих людей», що діють на території Курської області рф, станом на вчорашній вечір, вочевидь, продовжували просуватися та досягли наступних рубежів і районів, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець про просування українських військ у Курській області рф.

На Рильському напрямку — вийшли на рубіж Снагость — на південь від міста Корєнєво, а також узяли під контроль більшу частину дороги між Корєнєво і Суджею (від м. Рильськ вони розташовані за менш ніж 25 км). Вочевидь, якась частина Корєнєво перебуває в сірій зоні, або не контролюється російською владою.

На Льговському напрямку — передові підрозділи вже оперують в районі села Анастасьєвка і, очевидно, намагаються просунутися в бік Кромскіх Биков (до Льгова приблизно 17−18 км).

Безпосередньо на Курському напрямку — відбито контратаку росіян у східній частині Суджі. Є просування на схід, уздовж дороги Р-200 у напрямку Курська. Взяте під контроль село Мартиновка, що розташоване на схід від міста.

Машовець пише, що тактична група «добрих людей», яка діяла в напрямку урочища «Мілове», змогла форсувати річку Псел і просунулася в південно-східному напрямку, взявши під контроль Пльохово, вже на південному березі річки… Таким чином, забезпечуючи правий (південний) фланг угруповання, яке наступає за загальною дирекцією Суджа — Курськ. Але, саме ця інформація, на думку Машовця, ще потребує певної перевірки.

Загалом протягом останніх двох діб, російське командування почало нарощувати спроби зупинити і «купірувати» просування Сил оборони.

Ймовірно, в районі Корєнєво, на південь від Льгова і на схід від Суджі противник розгорнув окремі додаткові підрозділи зі складу угруповання «Курськ», а також на інших напрямках, щоб проведенням їхніми силами окремих контратакувальних дій і за допомогою інтенсивного вогневого ураження артилерією та авіацією бойових порядків угруповань, які наступають, «добрих людей», примусити їхні наступальні тактичні групи зупинитися і перейти до оборони.

Ті резерви, які росіяни зараз тягнуть на Курський операційний напрямок, є справжньою «солянкою», зібраною, вочевидь, нашвидкуруч.

Як це все, скласти до купи і керувати нею на окремому операційному напрямку у ситуації «з коліс», за очевидного дефіциту часу і проблем з моніторингом ситуації — велике питання… Минула спроба російського командування «провернути цей фокус» у дуже схожій ситуації на Харківщині закінчилася очевидною невдачею і відступом російських військ з неї. Я не маю достовірних відомостей про те, що противник почав переміщати якісь додаткові сили (резерви) до Курської області із ключових для себе напрямів — Краматорського, Торецького, Покровського чи Курахівського, де він веде наступ… І це, очевидно, виглядає досить красномовно. Але, в цьому контексті, хочу зазначити, що ситуація на Курському операційному напрямку має «суттєвий потенціал», — написав Машовець.

Ймовірно, російському командуванню таки доведеться на Курському операційному напрямку (цілком можливо, в рамках ГВ «Північ») оперативно розгортати і другий ешелон додаткових сил і засобів (своїх резервів), адже вже очевидно, що «нахапані поспіхом» за різними напрямками та складу різних частин і з'єднань, 10−11 батальйонів кардинальним чином проблему там не вирішать.