россия требует в ООН "осудить терроризм со стороны Украины" в Курской области

https://racurs.ua/n198186-rossiya-trebuet-v-oon-osudit-terrorizm-so-storony-ukrainy-v-kurskoy-oblasti.html

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росія звернулася до верховного комісара ООН з вимогою «засудити тероризм з боку України» на тлі просувань у курській області.

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Про це повідомила уповноважена з прав людини в рф Тетяна Москалькова.

За її словами, «тисячі» цивільних постраждали внаслідок «варварського нападу ЗСУ на курську область».

Направила звернення верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена в доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні, — пише госпожа Москалькова.

Нагадаємо, що саме росія своїм варварським вторгненням на міжнародно визнані українські території порушила Статут ООН, а також неодноразово демонструвала порушення прав людини під час масованих ракетних атак, поводженням із військовополоненими та депортацій дітей.