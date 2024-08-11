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Ракурс
росія вимагає в ООН "засудити тероризм з боку України» у Курській області

росія вимагає в ООН «засудити тероризм з боку України» у Курській області

11 сер 2024, 11:23
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росія звернулася до верховного комісара ООН з вимогою «засудити тероризм з боку України» на тлі просувань у курській області.


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Про це повідомила уповноважена з прав людини в рф Тетяна Москалькова.

За її словами, «тисячі» цивільних постраждали внаслідок «варварського нападу ЗСУ на курську область».

Направила звернення верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена в доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні, — пише госпожа Москалькова.

Нагадаємо, що саме росія своїм варварським вторгненням на міжнародно визнані українські території порушила Статут ООН, а також неодноразово демонструвала порушення прав людини під час масованих ракетних атак, поводженням із військовополоненими та депортацій дітей.

Джерело: Ракурс


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