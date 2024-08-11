В Кремле уменьшают масштабы событий в Курской области

https://racurs.ua/n198191-v-kremle-umenshaut-masshtaby-sobytiy-v-kurskoy-oblasti.html

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Кремль, ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не військовий стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область і запобігти паніку чи негативній реакції всередині країни, пише Інститут вивчення війни. Також російська влада демонструє небажання вживати радикальніших заходів у відповідь на ситуацію, що склалася.

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Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що джерело, близьке до комітету з оборони ради федерації росії, заявило, що адміністрація президента росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області «до особливого розпорядження» або обговорювати їх якнайкоротше і посилатися лише на офіційні заяви.

Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні та критикували Адміністрацію президент рф за те, що він не оголосив воєнного стану замість антитерористичної операції.

Оголошення військового стану, зокрема, дозволило б російській владі вжити радикальніших заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових. путін утримується від офіційного оголошення стану війни, неодноразово демонстрував своє небажання повністю перевести російське суспільство на військові рейки і відмовився від оголошення загальної мобілізації, щоб запобігти внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність путінського режиму.

Ймовірно, путін призначив Бортнікова керівником контртерористичної операції, тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності росії та кремлівському режиму.

Аналітики ISW вважають, що складна система управління антитерористичною операцією ФСБ під керівництвом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію.

Також військові аналітики наголосили, що російські сили більш адекватно захищаються у Курській області після прибуття додаткових призовників та більш боєздатного персоналу з прифронтових районів в Україні.