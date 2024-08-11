Разрушения в Краматорске. Фото: МВД

https://racurs.ua/n198194-rossiyskie-smerchi-udarili-po-centru-kramatorska-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Російська армія 11 серпня обстріляла місто Краматорськ Донецької області.

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Ворог бив з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Ворожі ракети вдарили по центру міста, відомо про три влучання. Поранення дістали п’ятеро осіб. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та МВС повідомили в Telegram.

У самому Краматорську пошкоджені 19 приватних будинків і декілька багатоповерхівок, об'єкт інфраструктури й дві крамниці. Також пошкоджені заправка та п’ять автомобілів.

В ОВА запевнили, що представники влади збирають інформацію щодо обсягів руйнувань — незабаром люди почнуть отримувати будівельні матеріали для відновлення житла.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в Краматорську. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще декілька отримали поранення.