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Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін
Рашисти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури Краматорська — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198153-rashysty-vdaryly-po-obiektu-krytychnoyi-infrastruktury-kramatorska-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Краматорську на Донеччині.
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В результаті загинув один працівник, ще декілька отримали поранення. Про це сьогодні, 10 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, — зазначив він.