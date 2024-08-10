Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін

Рашисти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури Краматорська — загинула людина (ФОТО)

10 сер 2024, 09:55
999

Російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Краматорську на Донеччині.


.

В результаті загинув один працівник, ще декілька отримали поранення. Про це сьогодні, 10 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, — зазначив він.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів