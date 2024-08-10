Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін

https://racurs.ua/ua/n198153-rashysty-vdaryly-po-obiektu-krytychnoyi-infrastruktury-kramatorska-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Краматорську на Донеччині.

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В результаті загинув один працівник, ще декілька отримали поранення. Про це сьогодні, 10 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.