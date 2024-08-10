Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Краматорску, фото: Вадим Филашкин
Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры Краматорска — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n198153-rashisty-udarili-po-obektu-kriticheskoy-infrastruktury-kramatorska-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Краматорську на Донеччині.
.
В результаті загинув один працівник, ще декілька отримали поранення. Про це сьогодні, 10 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, — зазначив він.
Загрузка...