Последствия российского удара по Краматорску, фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n198153-rashisty-udarili-po-obektu-kriticheskoy-infrastruktury-kramatorska-pogib-chelovek-foto.html

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Російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Краматорську на Донеччині.

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В результаті загинув один працівник, ще декілька отримали поранення. Про це сьогодні, 10 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.