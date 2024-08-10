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Ракурс
Последствия российского удара по Краматорску, фото: Вадим Филашкин

Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры Краматорска — погиб человек (ФОТО)

10 авг 2024, 09:55
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Російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Краматорську на Донеччині.


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В результаті загинув один працівник, ще декілька отримали поранення. Про це сьогодні, 10 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, — зазначив він.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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