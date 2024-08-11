Байден объяснил свое решение выйти из президентской гонки. Фото: AFP

https://racurs.ua/n198201-bayden-podrobnee-obyasnil-svoe-reshenie-vyyti-iz-prezidentskoy-gonki.html

Ракурс

Джо Байден пояснив причину своєї відмови від переобрання президентом США.

.

Чинний глава держави зізнався, що «багато його колег-демократів» у Конгресі «думали, що він заподіє їм шкоду під час перегонів». Ймовірно, він мав на увазі сумніви політиків перед виборами до Палати представників та Сенату, які мають відбутися в листопаді 2024 року. Про це Байден заявив в інтерв’ю CBS News.

Він відзначив, що тепер Демократична партія зможе повністю зосередитися на «невідкладному завданні». Цим завданням Байден вважає перешкоджання Дональду Трампу знову стати президентом.

Я вважав вважливим зберегти демократію. Тому що, хоча це велика честь бути президентом, я вважаю, що маю зобов’язання перед країною зробити те, що є найважливішим, а це: ми повинні, ми повинні, ми повинні перемогти Трампа, — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, чинний глава США Джо Байден 21 липня оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Він додав, що в інтересах його партії та країни, аби він відставку та зосередився виключно на виконанні своїх обов’язків президента до кінця свого терміну.

Після цього віце-президент США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента США замість Джо Байдена.

Джерело: CBS News